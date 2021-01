Aposta da Bahia acerta as seis dezenas da Mega-Sena e leva R$ 11 milhões; confira os números sorteados

A quina teve 66 apostas ganhadoras, cada uma levando R$ 34.602,68; próximo concurso será realizado neste sábado, 16

Wilson Dias/Agência Brasil A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 4,50



Os números sorteados no concurso 2.334 da Mega-Sena nesta quarta-feira, 13, foram 04-13-20-22-25-60. Uma pessoa do município de Serrinha, na Bahia, ganhou a aposta vencedora e arrematou R$ 11.854.874,71. A quina teve 66 apostas ganhadoras, cada uma levando R$ 34.602,68. Já na quadra, foram 4.609 vencedores, um prêmio de R$ 707,86 para cada. O próximo concurso será realizado neste sábado, 16, e o prêmio é de R$ 7.451.635,52.

Os sorteios da Mega-Sena são realizados duas vezes por semana, às quartas e aos sábados. A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 4,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio. As apostas da Mega-Sena podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal – acessível por celular, computador ou outros dispositivos. É necessário fazer um cadastro, ser maior de idade (18 anos ou mais) e preencher o número do cartão de crédito.