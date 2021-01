Brasil registra 1.274 novas mortes por Covid-19; total é de quase 206 mil

Novos números mantêm Brasil como segundo país com mais óbitos relacionados à pandemia, atrás apenas dos Estados Unidos, com 383 mil mortes

País vive momento de alta no número de mortes causadas pela doença



Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 1.274 novas mortes causadas pela Covid-19, aumentando o total de vítimas fatais da doença para 205.964, fazendo do Brasil o segundo país com mais óbitos relacionados à pandemia, atrás apenas dos Estados Unidos, com 383 mil mortes. No mesmo período, foram contabilizados 60.899 casos de Covid-19, fazendo com que o total de infectados pelo novo coronavírus seja de 8.256.536, sendo o terceiro país com mais casos da doença, sendo superado pelos EUA, com 22,9 milhões de infectados, e pela Índia, 10,4 milhões de casos. Os dados foram divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) através de um boletim publicado às 18h desta quarta-feira, 13.

Após a atualização, a taxa de mortalidade da doença continua aumentando e atingiu a marca de 98 a cada 100 mil habitantes. A taxa de incidência da Covid-19 também segue aumentando, e chegou à marca de 3.928,9 a cada 100 mil habitantes. Por sua vez, a taxa de letalidade da doença no país segue estável em 2,5%. O estado de São Paulo segue sendo o mais afetado pela pandemia, com 1.577.119 casos e 48.985 mortes. A expectativa do momento está na aprovação do uso emergencial da Coronavac e da vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford. A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) deverá definir o futuro dos imunizantes no próximo domingo, 17.