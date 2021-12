Aposta de São Paulo leva os R$ 39,4 milhões da Mega-Sena; veja dezenas sorteadas

65 apostas venceram a quina, que pagará cerca de R$ 41,4 mil para cada acertador

Marcelo Casal Jr/Agência Brasil Mega-Sena terá novo sorteio no sábado



O sorteio nº 2.436 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira, 9, em São Paulo, teve uma única aposta que acertou as seis dezenas. Confira os números sorteados: 05 – 15 – 28 – 32 – 38 – 54. O prêmio acumulado estava em R$ 39.405.657,46. A aposta vencedora é de Barueri, na região metropolitana de São Paulo. Segundo informa a Caixa, 65 apostas venceram a quina, que pagará cerca de R$ 41,4 mil para cada acertador. A quadra teve 4.285 apostas premiadas, e pagará R$ 898,55. O próximo sorteio ocorrerá no sábado, dia 11, e o prêmio estimado é de cerca de R$ 3 milhões. As apostas podem ser feitas diretamente nas Casas Lotéricas ou pela internet no aplicativo da Caixa.

*Com informações da Agência Brasil