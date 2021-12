Doria e Leite se encontram e falam em ‘unir forças pelo Brasil’

Vitorioso nas prévias do PSDB, governador de São Paulo recebeu o mandatário gaúcho nesta quinta-feira, 9; sigla tenta emplacar empresário como principal alternativa da terceira via

Reprodução/Twitter @jdoriajr Governadores estiveram juntos na tarde desta quinta-feira, 9



Dias depois do resultado das prévias do PSDB, os governadores do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e de São Paulo, João Doria, se reuniram nesta quinta-feira, 9, no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista. O encontro estava marcado na agenda dos tucanos desde o fim das prévias. Na conversa, os governadores falaram e aproximação e defenderam a união de forças para garantir um Brasil melhor. “Depois do processo que enfrentamos, é natural buscarmos essa aproximação agora. Na campanha, realçamos as diferenças e, agora, usaremos nossas semelhanças para unirmos forças pelo Brasil”, disse Leite. “O diálogo entre nós e também com partidos do centro democrático liberal é essencial para a construção de um futuro melhor para o Brasil e para os brasileiros”, destacou Doria. Depois da vitória nas prévias, Doria tenta se consolidar como um dos principais nomes da terceira via, mas vem perdendo espaço para o ex-juiz Sérgio Moro (Podemos).