Aposta do Espírito Santo leva sozinha prêmio de R$ 50 milhões da Mega-Sena; veja números

O próximo concurso acontecerá nesta quinta-feira, 23, com premiação estimada em R$ 3,5 milhões

Reprodução/ Rafa Neddermeyer/ Agência Brasil Aposta do Espírito Santo acertou sozinha os seis números da Mega-Sena



Uma aposta feita na cidade de Aracruz, do Espírito Santo, acertou sozinha os seis números do concurso 2658 da Mega-Sena. Ao todo, o vencedor receberá R$ 50,2 milhões. Em sorteio realizado pela Caixa Econômica Federal, na noite desta terça-feira, 21, em São Paulo, as dezenas sorteadas foram: 05 – 13 – 39 – 51 – 58 – 60. Segundo a Caixa, 78 apostas acertaram cinco dezenas, ficando com R$ 41.036,33 cada. Os 4.750 acertadores de quatro dezenas vão receber R$ 962,65 cada. O próximo concurso acontecerá nesta quinta-feira, 23, com prêmio estimado em R$ 3,5 milhões.