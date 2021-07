Aposta única do Espírito Santo ganha prêmio de R$ 76 milhões na Mega-Sena

Números sorteados no concurso de número 2.391 foram 05, 08, 13, 27, 36 e 50; 192 pessoas acertaram a quina e 13,3 mil ganharam prêmio da quadra

André Lessa/Estadão Conteúdo Prêmio da Mega-Sena saiu para a cidade de Colatina



Uma aposta única da cidade de Colatina, no Espírito Santo, levou neste sábado, 17, o prêmio de R$ 76 milhões do concurso de número 2.391 da Mega-Sena. As dezenas sorteadas foram 05; 08; 13; 27; 36 e 50. Enquanto a sena só teve uma aposta vencedora, a quinta contou com 192 acertos. Cada pessoa levará para casa R$ 32,2 mil. A quadra, que pagará R$ 661,95, saiu para 13,3 mil pessoas. Com a saída do prêmio após uma série de sorteios acumulados, o próximo concurso da Mega-Sena, a ser realizado na quarta-feira, 21, terá, em média, R$ 2,5 milhões. As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio em qualquer lotérica ou por meio do site da Caixa Econômica Federal.