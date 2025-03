Aquário de São Paulo celebra primeiro nascimento de filhote de urso-polar na América Latina

Nur é filha dos ursos Aurora e Peregrino e veio ao mundo em 17 de novembro de 2024; no mundo todo, apenas seis filhotes nasceram em zoológicos durante o ano passado

Divulgação/Aquário de SP O nascimento de Nur é muito importante para a preservação da espécie que está ameaçada de extinção



O Aquário de São Paulo fez história ao apresentar o primeiro filhote de urso-polar nascido na América Latina, uma fêmea chamada Nur. Ela é filha dos ursos Aurora e Peregrino e veio ao mundo em 17 de novembro de 2024. Os pais da pequena ursa chegaram ao país há dez anos, vindos do Zoológico de Kazan, na Rússia. A iniciativa de enviar o casal para o Brasil foi uma ação internacional para garantir a preservação da espécie.

A confirmação da gravidez de Aurora foi feita através da observação de alterações em seu comportamento, uma vez que os métodos tradicionais de exame não são aplicáveis devido à espessa camada de gordura do animal. O Aquário destaca que o bem-estar dos animais é fundamental para o sucesso da reprodução.

Localizado na Rua Huet Bacelar, 407, no Ipiranga, o Aquário de São Paulo está aberto ao público todos os dias, das 9h às 17h. Os preços dos ingressos podem ser consultados no site oficial da instituição, que também oferece informações sobre as atrações disponíveis.

