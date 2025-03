Neguinho da Beija-Flor se despede do Carnaval após 50 anos de samba

Em sua despedida, Neguinho se apresentou na quadra da Beija-Flor e expressou sua profunda gratidão à escola, que vai desfilar na segunda-feira (3)

Neguinho da Beija-Flor encerra sua trajetória como intérprete da famosa escola de samba Beija-Flor durante o Carnaval de 2025. A notícia de sua despedida rapidamente se espalhou, gerando grande comoção entre os fãs. Ele e a escola homenagearão o diretor de Carnaval Laíla em sua última apresentação. Hoje com 75 anos, Neguinho dedicou 50 deles à Beija-Flor. Agora, ele se dedicará a novos projetos fora do universo carnavalesco, embora mantenha sua conexão com a agremiação.A tradicional agremiação entrará na Sapucaí nesta segunda-feira (3)

Em sua despedida, Neguinho se apresentou na quadra da Beija-Flor e expressou sua profunda gratidão à escola, ressaltando a importância que ela teve em sua carreira. Ele se destacou por ser o único intérprete a deixar o cargo por escolha própria, enquanto outros colegas se afastaram devido a problemas de saúde ou faleceram.

Apesar de não cantar mais, Neguinho planeja continuar envolvido nas atividades da escola. Ele também revelou que está trabalhando em um disco com Xande de Pilares, que trará reinterpretações de seus grandes sucessos. Além disso, um musical que contará a história de sua vida está em fase de produção e deve ser lançado em breve.

A Beija-Flor, que sempre teve um papel central na carreira de Neguinho, agora se prepara para a transição de liderança. Um reality show no Globoplay será responsável por escolher seu sucessor, garantindo que a tradição da escola continue viva. A saída de Neguinho marca o fim de uma era, mas também abre espaço para novas vozes no samba.

