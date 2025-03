Carnaval 2025: Foliões devem ficar atentos a golpes nas ruas

Especialista em segurança digital destaca os riscos associados ao uso de cartões de crédito e débito; também é importante redobrar o cuidado com os celulares

Com a chegada do Carnaval, é crucial estar atento aos golpes comuns que podem ocorrer durante a folia, evitando assim dores de cabeça desnecessárias. Em meio à festa, a distração dos foliões se torna uma oportunidade para criminosos, que se aproveitam da aglomeração para aplicar golpes de diversas formas. A especialista em segurança digital Daniele Ferreira destaca os riscos associados ao uso de cartões de crédito e débito. Segundo ela, os golpistas se aproximam das pessoas para realizar transações de valores altos, causando prejuízos financeiros significativos. Para evitar esse tipo de golpe, a especialista recomenda que os foliões mantenham seus cartões guardados em uma carteira ou porta-cartão, dificultando a leitura por NFC.

Outro golpe comum durante o Carnaval é a troca de cartões. Criminosos, disfarçados de vendedores, trocam o cartão do folião por outro enquanto ele está distraído, observando a senha digitada na maquininha. Para prevenir essa situação, Daniele Ferreira sugere que os foliões confiram o cartão assim que recebê-lo de volta, verificando se o nome e os últimos quatro dígitos estão corretos. Além dos cartões, é importante redobrar o cuidado com o uso de celulares, já que muitos foliões utilizam o aparelho para pagamentos por aproximação. A especialista recomenda ter dois celulares: um para questões bancárias, que deve ser deixado em casa, e outro para uso durante a folia.

Em caso de roubo de celular ou cartão, é fundamental registrar um boletim de ocorrência, que pode ser feito online, e entrar em contato com as instituições financeiras para relatar o ocorrido e solicitar a troca de senhas. A delegada Fernanda Erbel, da divisão de atendimento ao turista do Estado de São Paulo, reforça que a Polícia Civil está preparada para atender qualquer ocorrência durante o Carnaval. As delegacias próximas aos grandes blocos terão plantões reforçados, e as delegacias de atendimento ao turista contarão com policiais fluentes em línguas estrangeiras. Além disso, as delegacias da mulher estarão prontas para atender casos de importunação sexual.

Uma dica importante para inibir a ação de criminosos é o uso de doleiras. Esses pequenos acessórios podem ser usados para guardar dinheiro e documentos de forma segura, mantendo-os próximos ao corpo e fora do alcance de mãos leves. Com essas precauções, os foliões podem aproveitar o Carnaval com mais tranquilidade, focando na diversão e na celebração, sem preocupações com possíveis golpes. Lembre-se, a segurança é uma prioridade, e estar preparado é a melhor forma de garantir que a festa seja apenas de alegria.

