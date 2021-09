Aracaju ainda não registrou mortes por Covid-19 em setembro

Segundo o prefeito, cidade tem 89% da população adulta vacinada com a 1ª dose e 51% com as duas doses

Reprodução/ Prefeitura de Aracaju Cidade mantém a vacinação em adultos, adolescentes e dose de reforço em idosos



A cidade de Aracaju, capital do Sergipe, está há 20 dias sem óbitos pela Covid-19. O anúncio foi feito pelo prefeito Evaldo Nogueira (PDT) em suas redes sociais. “Vivemos um momento de muita esperança e confiança em dias melhores. No mês de setembro, não registramos, até o momento, óbitos por causa do coronavírus. Isso só comprova que a vacina funciona e salva vidas”, disse o político. De acordo com Edvaldo, 89% da população adulta já foi vacinada com a 1ª dose (cerca de 471.970 cidadãos) e 51% está totalmente imunizada. A cidade começa nesta terça-feira, 21, a imunização para adolescentes a partir dos 15 anos. Idosos que se vacinaram até o dia 10 de abril também começam a receber a dose de reforço nesta semana.

“Mais vacinados, mais pessoas protegidas e a doença segue em declínio acelerado”, completou o prefeito. Porém, em sua postagem ele também fez o alerta para que a população continue usando máscaras e álcool em gel, além de manter o distanciamento social. “Vamos vencer a Covid-19, eu tenho convicção disso”, concluiu. No último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde, no dia 19, foram registrados 18 novos casos em um dia. Ao todo Aracaju tem 25 pessoas internadas e 133 em isolamento. Cerca de 127.719 casos foram contabilizados na cidade desde o início da pandemia, com 2.411 mortes.