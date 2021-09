Em Nova York, ministro Marcelo Queiroga faz gesto obsceno para manifestantes

Ministro saía de uma recepção na sede da missão brasileira junto à ONU e se irritou com grupo anti-governo

Reprodução/ Twitter

Integrando a comitiva brasileira em Nova York para a Assembleia Geral da ONU, o ministro da saúde, Marcelo Queiroga, virou assunto nas redes sociais na noite desta segunda-feira, 21, após mostrar o dedo do meio para manifestantes anti-Bolsonaro. O ministro estava dentro de uma van, saindo da recepção organizada pela missão brasileira junto à ONU no Upper East Side, quando o veículo passou ao lado de um grupo de manifestantes que gritavam palavras de ordem. Algumas pessoas fizeram o gesto obsceno e o ministro retribuiu, se levantando de seu assento. Os protestos contra a comitiva brasileira acontecem desde domingo, 19, quando o presidente desembarcou na cidade. Jair Bolsonaro (sem partido) teve que entrar pelos fundos do Hotel Intercontinental Barclay para fugir de um grupo de manifestantes. Ele fará o discurso de abertura da Assembleia nesta terça-feira, 21.

Confira abaixo o vídeo de Marcelo Queiroga: