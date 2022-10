Armas são encontradas dentro de mochila de aluna de 3 anos em escola de Santo André

Segundo a SSP, as armas estavam em mau estado de conservação, sem munições e não tinham numeração

Polícia Civil/Divulgação Armas antigas foram apreendidas pela polícia em Santo André



Duas armas foram encontradas nesta quinta-feira, 27, dentro da mochila de uma aluna, de 3 anos, em uma escola municipal de Santo André, no ABC paulista. O caso, que foi registrado como localização e apreensão de objeto na 6ª Delegacia Policial (DP), aconteceu por volta das 7 horas. A Prefeitura informou que as armas eram antigas e não tinham condições para uso. Além disso, a administração municipal disse que a Guarda Civil Municipal (GCM) foi acionada para atender a ocorrência. A mãe da criança compareceu na delegacia para prestar depoimento e alegou que as garruchas estavam guardadas no porta-malas do carro da família e que seriam usadas como um “adereço” de fantasia para uma festa, onde se vestiria de Maria Bonita. Contudo, ela diz que o irmão dela, tio da aluna, é o responsável pelas armas e teria colocado na mochila da pequena por engano. Após o depoimento, os pais da criança foram liberados pela polícia. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP) do Estado de São Paulo, as armas estavam em mau estado de conservação, sem munições e não tinham numeração.