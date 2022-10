Bolsonaro viaja ao Rio e faz comícios na Baixada; Lula recebe apoio de FHC e divulga carta aos brasileiros

Presidente participou de carreata de Belford Roxo a São João do Meriti; petista comemora 77 anos nesta quinta, 27

Montagem Jovem Pan: FERNANDO SILVA /PERA PHOTO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO e TOMZÉ FONSECA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva disputam o segundo turno das eleições 2022 no dia 30 de outubro



Na última semana de campanha das eleições de 2022, os dois candidatos que disputam a Presidência da República intensificaram agendas eleitorais, com programações em mais de um Estado do país. O presidente Jair Bolsonaro (PL), por exemplo, participa de compromissos nesta quinta-feira, 27, no Rio de Janeiro. A visita ao atual mandatário a região acontece dois dias após seu adversário Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participar de comícios e caminhadas com apoiadores fluminenses. O primeiro evento de Bolsonaro foi participação de uma carreata, às 11h, de Belford Roxo até São João do Meriti, na Baixada Fluminense, onde realizou um comício. Em rápido discurso, o presidente pediu que cada um de seus apoiadores conquistem “pelo menos mais um voto” para a sua campanha e falou sobre a possibilidade de recepcionar a equipe do Flamengo no aeroporto Galeão, no Rio, após final da Libertadores contra o Athletico Paranaense. “Vamos ganhar a Libertadores e vamos receber o Flamengo”, disse Bolsonaro, que afirma ser palmeirense. No período da tarde, o chefe do Executivo também fez comício em Campo Grande, onde adotou tom mais ameno e ignoro caso sobre inserções de rádios.

Por sua vez, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que faz aniversário nesta quinta-feira, iniciou sua agenda na manhã com entrevista a uma rádio. Durante conversa de cerca de meia hora, o petista voltou a afirmar que a educação será prioridade do seu governo, se eleito do próximo domingo, 30. Em suas falas, Lula defender melhora no ensino fundamental público do Brasil e, para isso, falou sobre aumento de salário dos profissionais da educação. “Precisamos aumentar o salário dos professores, dar condições. E as escolas precisam ter multifuncionalidade, para que as crianças gostem de ir pra aula”, afirmou. Na conversa, o ex-presidente também criticou o adversário, afirmando que “não existe previsibilidade com Bolsonaro” e prometeu investimentos em saúde, educação, e a retomada de conferências nacionais. Como a Jovem Pan mostrou, Luiz Inácio divulgou na tarde desta quinta uma carta aos brasileiros. No documento, ele elenca 13 áreas prioritárias de seu plano de governo e promete, se eleito, trabalhar “com um política fiscal responsável”. Em data que comemora 77 anos, o petista também recebeu vídeo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que novamente declarou apoio à candidatura de Luiz Inácio no segundo turno das eleições.