Arquibancada de rodeio em Mato Grosso cede, mata uma pessoa e deixa seis feridas

Reprodução/Facebook/@marcos.lourenco97 Um pedaço da arquibancada cedeu durante evento em Juara



Um homem de 42 anos morreu após a queda de uma arquibancada de uma altura de 4 metros durante tradicional rodeio no Parque de Exposições da Acrivale (Associação dos Criadores do Vale do Arino), em Juara, no interior do Mato Grosso. Leone José Domingues era uma das sete pessoas que caiu de um lance de arquibancada que cedeu durante o evento. Ele foi encaminhado a um hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Outras seis pessoas ficaram feridos. Segundo Paulo Juein, assessor de comunicação da Acrivale, eles estão bem. “Lamentavelmente isso pode ocorrer. Não era previsto. A Acrivale é sempre muito presente quando acontece esses incidentes. Não vai ser diferente. A Acrivale vai assumir todas as despesas, dos cuidados médicos e dos serviços funerários”, declarou. A organização do evento disse que, no momento, concentra todos os esforços em “prestar o amparo cabível às vítimas”. Informa também que detinha autorização para realizar o rodeio e que apura o que causou o acidente. A festa no, entanto, não será paralisada. A Polícia Civil de Mato Grosso informou que será aberto um inquérito para apurar o que aconteceu.