Naufrágio no Canal da Mancha deixa seis migrantes mortos

Cinquenta e cinco pessoas foram resgatadas; buscas continuam porque, de acordo com a autoridade costeira da França, há entre cinco e dez desaparecidos

Bernard Barron/AFP Navio de patrulha da Marinha Francesa navega no porto de Calais para auxiliar no trabalho de resgate de migrantes que estavam em naufrágio



Pelo menos seis imigrantes morreram quando o barco em que tentavam chegar ao Reino Unido afundou no Canal da Mancha na madrugada deste sábado, 12, segundo autoridades marítimas francesas. Cinquenta e cinco pessoas foram resgatadas. As buscas continuam porque, de acordo com a autoridade costeira da França, há entre cinco e dez desaparecidos. Três navios franceses, um helicóptero e um avião foram mobilizados na área em frente a Sangatte, no norte da França, além de dois navios britânicos. A promotoria francesa disse que a primeira vítima identificada foi um homem entre 25 e 30 anos de origem afegã. Ele foi levado de helicóptero para um hospital na cidade francesa de Calais, mas não resistiu. Outras cinco pessoas em estado crítico foram trazidas para Calais em um bote salva-vidas, mas foram declaradas mortas na chegada do barco. A embarcação virou por volta das 2h locais (21h em Brasília), na costa norte da França. “Meus pensamentos estão com as vítimas”, escreveu a primeira-ministra francesa, Elisabeth Borne, no Twitter.

*Com informações da AFP