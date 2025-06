Arroio do Padre (RS) tem menor número de católicos e maior proporção de evangélicos do Brasil

IBGE revelou que, em 2022, mais da metade da população era evangélica em 58 municípios brasileiros, sendo que 20 desses estão no Rio Grande do Sul

O município de Arroio do Padre, localizado no Rio Grande do Sul, destacou-se no Censo Demográfico de 2022 ao apresentar o menor índice de católicos do Brasil, com apenas 2,8% da população. Em contrapartida, a maioria, 88,7%, se identificou como evangélica. Esses números refletem uma mudança significativa em relação a 2010, quando 8% da população se declarava católica e 86,1% evangélica. Essa predominância está relacionada à herança protestante da imigração alemã na região.

Além de Arroio do Padre, o IBGE revelou que, em 2022, mais da metade da população era evangélica em 58 municípios brasileiros, sendo que 20 desses estão no Rio Grande do Sul. O município com a maior concentração de evangélicos, além de Arroio do Padre, foi Arabutã, em Santa Catarina, com 76,5%, seguido por Santa Maria de Jetibá, no Espírito Santo, com 73,5%. Por outro lado, Montauri, também no Rio Grande do Sul, registrou o menor percentual de evangélicos, com apenas 1,3%.

Os dados do Censo de 2022 mostram um crescimento significativo na participação dos evangélicos na população brasileira, que passou de 15,1% em 2000 para 26,9% em 2022. Essa tendência de aumento é notável e reflete mudanças sociais e culturais no país. Um exemplo marcante desse crescimento é Santa Rosa do Purus, no Acre, que apresentou um aumento de 29,2 pontos percentuais na proporção de evangélicos desde 2010.

