Árvore cai na Avenida Paulista, bloqueia trânsito e fere uma pessoa

Acidente aconteceu na tarde desta quinta-feira, 19; uma senhora de 87 anos estava dentro do veículo e sofreu uma fratura na perna e um corte na mão

Reprodução/WhatsApp JovemPan País ultrapassou a marca de 1 milhão de casos da doença.



Uma árvore caiu na Avenida Paulista e interrompeu o trânsito da via no sentido Paraíso. O acidente aconteceu na tarde desta quinta-feira, 17, na altura do número 1.800 da avenida. Durante a queda, a árvore atingiu um carro que passava pelo local. Uma senhora de 87 anos estava dentro do carro e foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros. A corporação informou ainda que a vítima sofreu um corte na mão e uma fratura na perna, tendo sido levara para uma unidade de saúde. Segundo os bombeiros, cinco viaturas foram mobilizadas para atender à ocorrência. No momento, equipes estão cortando a árvore.

Veja vídeo da situação na avenida: