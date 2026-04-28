Encontre a praia perfeita para sua viagem, com dicas de acesso, estrutura e o que fazer em cada região da cidade

Divulgação/Prefeitura Municipal de Ubatuba Antes de escolher sua praia, algumas informações logísticas são essenciais para organizar o roteiro



Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, é famosa por sua impressionante diversidade, abrigando mais de 100 praias ao longo de sua costa. Essa variedade, no entanto, pode ser um desafio na hora de planejar a viagem. Para ajudar na sua escolha, este guia prático apresenta as melhores praias de Ubatuba para cada tipo de viajante, seja você uma família com crianças, um surfista em busca da onda perfeita ou alguém que procura apenas sossego e contato com a natureza.

Planejando sua viagem para Ubatuba

Antes de escolher sua praia, algumas informações logísticas são essenciais para organizar o roteiro. Ubatuba é um destino popular durante todo o ano, mas o planejamento faz toda a diferença.

Como chegar: O acesso principal é de carro, pela Rodovia Oswaldo Cruz (SP-125) para quem vem de Taubaté ou pela Rodovia Rio-Santos (BR-101) para quem vem do Rio de Janeiro ou de outras cidades do litoral paulista. Empresas de ônibus também operam linhas regulares para a cidade partindo das principais capitais.

O acesso principal é de carro, pela Rodovia Oswaldo Cruz (SP-125) para quem vem de Taubaté ou pela Rodovia Rio-Santos (BR-101) para quem vem do Rio de Janeiro ou de outras cidades do litoral paulista. Empresas de ônibus também operam linhas regulares para a cidade partindo das principais capitais. Melhor época: O verão (dezembro a março) é a alta temporada, com dias quentes, maior movimento e chuvas de fim de tarde. Para evitar multidões e ainda aproveitar o bom tempo, os meses de outono (abril e maio) e primavera (setembro a novembro) são excelentes opções.

As melhores praias de Ubatuba para cada perfil

Com tantas opções, o segredo é escolher a praia que mais combina com seu estilo. Dividimos as principais indicações por perfil para facilitar sua decisão.

Para famílias com crianças

Praias com mar calmo, boa estrutura de quiosques e acesso fácil são as mais indicadas para quem viaja com os pequenos.

Praia do Lázaro: Famosa por suas águas tranquilas que parecem uma piscina, é perfeita para crianças. Possui boa oferta de quiosques e aluguel de caiaques e stand-up paddle.

Famosa por suas águas tranquilas que parecem uma piscina, é perfeita para crianças. Possui boa oferta de quiosques e aluguel de caiaques e stand-up paddle. Praia da Almada: Localizada no extremo norte, tem um mar extremamente calmo e um visual paradisíaco. A estrutura é mais rústica, mas os restaurantes pé na areia garantem o conforto.

Localizada no extremo norte, tem um mar extremamente calmo e um visual paradisíaco. A estrutura é mais rústica, mas os restaurantes pé na areia garantem o conforto. Praia de Perequê-Açu: Por estar na região central, oferece fácil acesso e uma orla com ciclovia e muitos quiosques. O mar é geralmente calmo, ideal para um dia em família sem longos deslocamentos.

Para surfistas

Ubatuba é um dos principais picos de surfe do Brasil, com ondas para todos os níveis.

Praia de Itamambuca: Considerada o templo do surfe na região, sedia campeonatos e oferece ondas constantes e de alta qualidade. A estrutura ao redor é excelente, com escolas de surfe e pousadas charmosas.

Considerada o templo do surfe na região, sedia campeonatos e oferece ondas constantes e de alta qualidade. A estrutura ao redor é excelente, com escolas de surfe e pousadas charmosas. Praia Vermelha do Norte: Conhecida por suas ondas fortes e tubulares, é recomendada para surfistas experientes. O mar é de tombo e exige atenção, mas garante um surfe de alto nível.

Conhecida por suas ondas fortes e tubulares, é recomendada para surfistas experientes. O mar é de tombo e exige atenção, mas garante um surfe de alto nível. Praia do Félix: Versátil, agrada diferentes surfistas. O canto direito da praia tem ondas mais tranquilas, boas para iniciantes, enquanto o canto esquerdo oferece ondas mais fortes e rápidas.

Para quem busca sossego e natureza

Se a sua ideia é fugir do agito e se conectar com a natureza, as praias mais preservadas e com acesso por trilhas são a escolha certa.

Praia do Cedro do Sul: Acessível por uma trilha curta e de nível fácil a partir da Praia da Fortaleza, é um pequeno paraíso de águas cristalinas e areia clara, ideal para mergulho livre.

Acessível por uma trilha curta e de nível fácil a partir da Praia da Fortaleza, é um pequeno paraíso de águas cristalinas e areia clara, ideal para mergulho livre. Praia Brava da Almada: Para chegar, é preciso fazer uma trilha de dificuldade média. A recompensa é uma praia praticamente deserta, com natureza selvagem e um ambiente de paz absoluta.

Para chegar, é preciso fazer uma trilha de dificuldade média. A recompensa é uma praia praticamente deserta, com natureza selvagem e um ambiente de paz absoluta. Praia da Justa: Um refúgio escondido ao lado da Praia do Ubatumirim. O acesso é feito a pé, atravessando um pequeno rio. É pequena, reservada e com um mar incrivelmente calmo.

Dicas práticas para aproveitar Ubatuba ao máximo

Hospedagem: A cidade oferece opções para todos os bolsos. O centro é ideal para quem busca praticidade. Itamambuca e Félix são perfeitos para quem quer ficar perto da natureza e do surfe. A região sul, como Lázaro e Enseada, concentra hotéis e pousadas com foco em famílias.

A cidade oferece opções para todos os bolsos. O centro é ideal para quem busca praticidade. Itamambuca e Félix são perfeitos para quem quer ficar perto da natureza e do surfe. A região sul, como Lázaro e Enseada, concentra hotéis e pousadas com foco em famílias. Locomoção: Ter um carro é fundamental para explorar as diferentes praias, pois as distâncias entre as regiões norte, centro e sul são grandes. Na alta temporada, prepare-se para o trânsito na Rio-Santos.

Ter um carro é fundamental para explorar as diferentes praias, pois as distâncias entre as regiões norte, centro e sul são grandes. Na alta temporada, prepare-se para o trânsito na Rio-Santos. Gastronomia: A Rua Guarani, no bairro do Itaguá, é o principal polo gastronômico da cidade, com restaurantes, bares e sorveterias. Não deixe de provar os pratos com frutos do mar frescos.

A Rua Guarani, no bairro do Itaguá, é o principal polo gastronômico da cidade, com restaurantes, bares e sorveterias. Não deixe de provar os pratos com frutos do mar frescos. Proteção: Repelente de insetos é um item indispensável em qualquer época do ano, especialmente ao visitar praias com mais vegetação.

Com este guia, fica mais fácil entender que Ubatuba realmente tem uma praia para cada gosto. Planejar sua viagem considerando seu perfil é o primeiro passo para aproveitar ao máximo o que este incrível destino tem a oferecer, seja relaxando em águas calmas, pegando ondas perfeitas ou simplesmente desfrutando da tranquilidade de uma praia deserta.