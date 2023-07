Assaltante faz disparo contra moradora de prédio que registrava roubo na Zona Oeste de São Paulo; veja vídeo

Após perceber que estava sendo gravado, o assaltante atirou contra a mulher, que gritou: ‘Chame a polícia’

Reprodução/redes sociais/WhatsApp Ao perceber que estava sendo gravado, assaltante atira contra moradora no alto do prédio



Ao perceber que estava sendo gravado, um assaltante atirou em direção à janela da moradora de um prédio da Vila Olímpia, Zona Oeste de São Paulo, no último o domingo, 2. O vídeo que circula em grupos de WhatsApp de moradores do bairro mostra o suspeito sentado em uma moto em frente à vítima que fora roubada e com um aparelho celular nas mãos. Enquanto o suspeito parece conferir dados no smartphone, como pode se notar no registro, a mulher que gravava esbraveja: “Babaca”. Logo depois, ela grita: “Chame a polícia”. Neste momento, o assaltante faz um disparo contra a mulher. Ela desvia do tiro, e a gravação é interrompida. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que a vítima da tentativa de roubo registrou Boletim de Ocorrência (BO) e contou que, após o tiro, o suspeito fugiu sem levar o celular. O órgão afirma ainda que “as imagens divulgadas estão sob análise do 15ª DP (Itaim Bibi), que realiza diligências no endereço dos fatos em busca de outros elementos que ajudem na identificação do autor”.