Assalto a veículo de escolta do vice-governador de São Paulo termina em morte

Após abordagem mal-sucedida, suspeito tentou fugir em uma motocicleta, mas foi atingido por disparos dos seguranças; não havia nenhuma autoridade estadual dentro do carro

Cris Cunha/Governo do Estado de SP - 29/01/2025 O governador em exercício Felício Ramuth participa do início da Operação Assistida para Analisar o Desempenho das Câmeras Corporais Portáteis



Um assalto a um veículo de escolta do vice-governador Felício Ramuth resultou na morte de um homem em São Paulo. O episódio aconteceu na Vila Nova Conceição, localizada na zona sul da cidade. Imagens de câmeras de segurança capturaram o momento em que o assaltante, portando uma arma, abordou o carro. Os ocupantes do veículo, que estavam armados, reagiram rapidamente ao ataque. Durante a tentativa de fuga do criminoso em uma motocicleta, os seguranças dispararam contra ele.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O assaltante foi atingido e, em seguida, transportado para a UPA Santo Amaro, onde acabou não sobrevivendo aos ferimentos. A motocicleta utilizada pelo homem, que apresentava uma placa adulterada, foi apreendida pelas autoridades. Além disso, a arma do assaltante também foi recolhida. No momento do incidente, não havia nenhuma autoridade estadual dentro do veículo de escolta.

*Reportagem produzida com auxílio de IA