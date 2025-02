Ladrão de banco e chefe do tráfico de Curitiba é preso em SP por reconhecimento facial do Smart Sampa

Rômulo Alves Farias foi localizado pelo sistema de câmeras enquanto caminhava pela Rua Augusta, quando foi detido pela Guarda Civil Metropolitana de São Paulo

A Guarda Civil Metropolitana de São Paulo anunciou na manhã da última quarta-feira (26) a prisão de Rômulo Alves Farias, de 37 anos. O criminoso foi localizado pelas câmeras de reconhecimento facial do programa Smart Sampa, enquanto caminhava pela Rua Augusta, na região central da capital. Rômulo é natural de Curitiba e estava foragido desde agosto do ano passado, quando teve sua prisão preventiva decretada pela Justiça paranaense. Ele é investigado e responde por diversos crimes, como associação criminosa, tráfico de drogas, associação para o tráfico, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e posse ilegal de arma de fogo.

Conhecido como “Bem Bom”, o suspeito possui uma extensa ficha criminal, sendo apontado como um dos líderes do tráfico de drogas no bairro de Cajuru, na capital paranaense. De acordo com as investigações da polícia, ele também teria supostamente integrado uma quadrilha que, em 2014, foi responsável pelo assalto de uma agência bancária no Paraná. Na operação criminosa, o grupo utilizou explosivos para arrombar o cofre e roubar uma grande quantia em dinheiro. Investigações apontam que Rômulo teria sido o motorista do veículo utilizado na fuga dos criminosos. Pelas digitais encontradas no retrovisor do carro usado pelos criminosos, a polícia conseguiu relacioná-lo ao crime.

Durante a última abordagem nesta manhã, agentes da GCM encontraram em sua posse dois documentos falsos em nome de Thiago Almeida Santos e Pedro Camargo. Em seguida, Rômulo foi encaminhado ao 78º Distrito Policial, no bairro dos Jardins, onde permanece à disposição da Justiça.

Segundo a prefeitura de São Paulo, o programa Smart Sampa é o maior projeto de monitoramento por câmeras da América Latina. “Trata-se de uma ação consolidada e com resultados efetivos para a segurança da capital. Desde 2024, foram 1.925 presos em flagrante sem um único tiro disparado e 41 pessoas que estavam desaparecidas foram localizadas. O sistema de reconhecimento facial tem alto nível de precisão com algoritmos”, informaram em comunicado oficial da cidade.

Anteriormente, com o propósito de tornar o sistema ainda mais completo e mostrar a prestação de um serviço dinâmico à população, na última terça-feira (25) a Prefeitura inaugurou um novo instrumento de transparência do Smart Sampa, o Prisômetro. “Com informações atualizadas em tempo real, o painel digital, instalado em frente ao Centro de Comando do Smart Sampa, na Rua XV de Novembro, apresenta à população o número de foragidos da Justiça capturados, de presos em flagrante e de pessoas desaparecidas encontradas”, destacou a nota.