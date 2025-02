PM da reserva muda depoimento e diz que atirou em universitário ‘após movimentos suspeitos na moto’

Em seu primeiro depoimento, Carlos alegou que atirou ao perceber que Igor estava armado; esposa do ex-policial também apresentou relatos que não se alinham

Reprodução/Instagram Na noite de segunda-feira (25), o repórter esportivo Igor Melo, que trabalha para o site Informe Botafogo, foi vítima de um disparo feito por um policial militar da reserva no bairro da Penha, no Rio de Janeiro



O ex-policial militar do Rio de Janeiro, Carlos Alberto de Jesus, revisou sua versão sobre os tiros disparados contra o universitário Igor Melo de Carvalho. Em seu primeiro depoimento, Carlos alegou que atirou ao perceber que Igor estava armado. No entanto, em uma nova declaração, ele mudou sua narrativa, afirmando que notou movimentos suspeitos de Igor enquanto este estava em sua motocicleta. A esposa de Carlos, Josilene da Silva Souza, também apresentou relatos que não se alinham. Ela contou que foi vítima de um assalto realizado por dois homens em uma moto, um deles sendo Igor, que a teria ameaçado com uma arma. Após o ocorrido, Carlos decidiu procurar os assaltantes e, ao encontrá-los, disparou em direção a eles.

Atualmente, Igor se encontra internado em estado crítico, tendo perdido um rim e sofrido danos em outros órgãos vitais. O incidente gerou grande repercussão e está sendo investigado pelas autoridades competentes. O secretário de Segurança do Rio de Janeiro comentou que ainda é prematuro fazer uma avaliação sobre a conduta do policial envolvido. A mudança nas versões apresentadas por Carlos e sua esposa levanta questões sobre a veracidade dos relatos e a dinâmica do ocorrido.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA