Assessor de Bolsonaro debocha de agressão a Macron: ‘Achou que seria aplaudido nas ruas’

Max Guilherme Machado de Moura comparou popularidade do presidente da França com a de Jair Bolsonaro em publicação nas redes sociais

Reprodução/Twitter/DarrenPlymouth Presidente da França foi agredido com tapa por homem



O assessor especial do presidente Jair Bolsonaro, Max Guilherme Machado de Moura, publicou um vídeo nas redes sociais nesta quarta-feira, 9, ironizando o tapa sofrido pelo presidente da França, Emmanuel Macron, e comparando a popularidade dele com a do presidente brasileiro. O vídeo, que mostra Macron sendo agredido por um popular quando falava com pessoas na rua, foi postado junto à legenda: “Tem muita gente achando que é igual o presidente Bolsonaro que é só sair na rua que a população vai aplaudir!!!! Vai vendo”. As imagens feitas na França, registradas por emissoras de TV e por outras pessoas presentes no local, mostram que enquanto agride Macron, o homem grita “A Bas La Macronie“, que significa “Abaixo a Macronia“. Segundo a emissora francesa BFM TV, duas pessoas foram presas por “violência intencional contra uma pessoa que detém autoridade pública”. O presidente não sofreu ferimentos.

