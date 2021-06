Biden confirma doação doses de vacina para países de baixa renda; Brasil fica de fora

Unidades do imunizante da Pfizer serão entregues para 92 países definidos pela iniciativa Gavi Covax; anúncio oficial aconteceu em reunião do G7 na Inglaterra

EFE/EPA/Hollie Adams/POOL Joe Biden garantiu que nada será exigido aos países que receberam as doações



O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, confirmou nesta quinta-feira, 10, a doação de 500 milhões de doses de vacina contra a Covid-19 da farmacêutica Pfizer a países de baixa renda. O anúncio foi feito pelo presidente durante sua visita à Inglaterra para reunião de líderes do G7. “Meio bilhão de vacinas começarão a ser enviadas em agosto, assim que saírem da linha de fabricação”, disse Biden. “Os Estados Unidos estão fornecendo esse meio bilhão de doses, sem amarras. Sem condições. Nossas doações de vacinas não incluem pressão por favores ou concessões em potencial”, afirmou o presidente, que adicionou que a única intenção dos EUA é “salvar vidas” para “por fim a esta pandemia”. De acordo com comunicado detalhado da Casa Branca, as doses serão entregues para 92 países definidos pela iniciativa Gavi Covax, da Organização Mundial da Saúde (OMS). A lista é composta por nações como Afeganistão, Etiópia, Guiné, Coreia, Egito, Vietnã, Cisjordânia e Gaza. O Brasil, no entanto, não faz parte da lista de países de baixa renda e de renda média-baixa selecionados pelo Gavi Covax.