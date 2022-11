Associação alerta para falta de combustível em aeroportos devido às manifestações

Estimativa das empresas aéreas mostra que, caso o cenário atual se mantenha, ao longo do feriado, mais problemas poderão surgir

REUTERS/Sergio Moraes Empresas aéreas podem enfrentar falta de combustível por causa das manifestações de cominhoneiros



A ABEAR (Associação Brasileira das Empresas Aéreas) alertou para o risco de desabastecimento de combustível nos aeroportos por causa das manifestações que estão bloqueando estradas e rodovias. “Estimativa das empresas aéreas mostra que, caso o cenário atual se mantenha, ao longo do feriado o setor poderá sofrer com desabastecimento de combustível”, informou em comunicado, acrescentando que o “transporte aéreo também pode ser impactado pela dificuldade de chegada de profissionais, tripulantes e passageiros aos aeroportos, inviabilizando a operação e prejudicando, ainda, atividades essenciais como o transporte gratuito de órgãos para transplantes e o envio de cargas”. A associação recomendou que os passageiros busquem se deslocar com “antecedência e atentem para a situação das vias de acesso aos aeroportos” e se colocou à disposição das autoridades para “auxiliar nas medidas necessárias para minimizar eventuais transtornos”. Desde o final segunda-feira, manifestantes contra o resultado das eleições presidenciais, que elegeu Luís Inácio Lula da Silva (PT) para o terceiro mandato, tem realizado manifestações. O bloqueio a na Rod. Hélio Smidt, que dá acesso ao Aeroporto de Guarulho, já ocasionou no cancelamento de 25 voos, sendo 12 nesta segunda-feira, 31, e 13 nesta terça.