Voo não consegue pousar em Guarulhos e volta para os EUA devido aos bloqueios nas rodovias

Manifestações contra o resultado da eleição presidencial já provocaram o cancelamento de pelo menos 25 voos

AP/Seth Wenig Voo da United retorna para Chicago por não conseguir pousar em Gurulhos



Um voo saindo de Chicago com destino a São Paulo, precisou retornar ao seu local de origem após saber dos problemas que estão acontecendo no Aeroporto de Guarulhos, por causa das manifestações contra a decisão da eleição presidencial, que elegeu Luís Inácio Lula da Silva (PT) para o terceiro mandado. Desde segunda-feira, várias rodovias do país estão paralisadas, incluindo a que dá acesso ao aeroporto internacional de São Paulo, o que já ocasionou no cancelamento de 25 voos, 13 na segunda-feira e 12 nesta terça, de acordo com a GRU Airport, concessionária que administra o aeroporto. Em um post realizado no Twitter, um passageiro registrou o alerta feito pela comissária de bordo informando a decisão do comandante. “Confirmando o que passamos a alguns minutos atrás, estamos retornando para Chicago devido aos protestos políticos que está acontecendo principalmente em São Paulo, mas em todo o Brasil”, diz a comissária. Segundo site da plataforma de rastreamento de voos RadarBox, o voo teve duração de 2h36 minutos e estava sobrevoando a Carolina do Sul quando optou por retornar ao local de origem. No site da Gru Airport, o voo da United Airlines 0845 aparece como cancelado e há uma informação dizendo que é para as pessoas procurarem a companhia para ter mais informações.