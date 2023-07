Associações pedem permanência da presidente da Caixa

Comando do banco estatal está na mira de partidos que apoiaram reforma tributária na Câmara e cobram cargos no governo Lula

Foto: TON MOLINA/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Maria Rita Serrano é a quarta mulher a presidir a Caixa Econômica Federal, sendo a segunda servidora de carreira a assumir a função



A representante da Confederação Nacional das Associações de Moradores (Conam) Bartiria Costa evocou coro pela permanência da presidente da Caixa, Rita Serrano, no cargo, durante evento no Palácio do Planalto nesta quinta-feira (13). “Despejo zero, já! Reforma urbana, já! Despejo zero, já! Reforma urbana já. Rita, fica!”, disse a uma plateia formada por apoiadores do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A manifestação ocorre devido a pressões de partidos do Centrão, em especial o PP, que reivindica o comando do banco público em troca de apoio ao governo no Congresso. Um dos cotados para assumir o cargo é o senador Ciro Nogueira (PP-PI), ex-ministro da Casa Civil de Jair Bolsonaro.