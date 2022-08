Ataque hacker deixa serviços da prefeitura do Rio fora do ar

Empresa responsável está trabalhando para retomar os serviços; portal da prefeitura e o Carioca Digital foram retirados do ar para preservar dados

Darwin Laganzon / Pixabay Ataqua hacker deixou diversos serviços fora do ar nessa segunda-feira



A prefeitura do Rio informou na noite desta segunda-feira, 15, por meio de nota, que a Empresa Municipal de Informática e Planejamento (IplanRio) prossegue trabalhando para normalizar o sistema do Datacenter que sofreu uma ação hacker na madrugada de hoje. De forma preventiva, o portal da prefeitura e o Carioca Digital, assim como todos os seus serviços, foram retirados do ar para preservar os dados. O serviço Táxi Rio também foi afetado, desde cedo, deixando pacientes de hemodiálise e outros tratamentos que dependem do serviço sem ter como ir para as unidades de Saúde. Os principais serviços prestados à população no Centro Administrativo São Sebastião, na Cidade Nova, também ficaram fora do ar e sem condições de atendimento ao público. “A prefeitura pede a compreensão dos cariocas e ressalta que os servidores da Iplan estão trabalhando para minimizar o impacto e fazer com que o sistema volte a sua normalidade o mais rápido possível”, informou a prefeitura.

*Com informações da Agência Brasil