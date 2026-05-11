Ativista brasileiro preso e deportado de Israel chega ao Brasil

Thiago Ávila é membro da Flotilha da Liberdade Global, iniciativa marítima de organizações da sociedade civil, que tem o objetivo de romper o bloqueio israelense à Faixa de Gaza

RAUL LUCIANO/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Ativista Thiago Ávila retorna ao Brasil após ser preso em Israel



Após 10 dias preso em Israel, o ativista Thiago Ávila chegou ao Brasil nesta segunda-feira (11). A informação foi confirmada nas redes sociais do brasileiro.

Thiago Ávila foi solto por Israel e seguiu, nesse final de semana, para o Cairo, no Egito, antes de embarcar de volta para o Brasil. A previsão de chegada ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, era as 16h30. Depois, em um voo nacional, o ativista segue para Brasília, onde deve desembarcar às 23h desta segunda-feira.

Ele foi deportado junto com outro ativista, o espanhol Saif Abukeshek, confirmou o Ministério das Relações Exteriores de Israel. Ao chegar em Barcelona, no domingo (10), Saif falou com a imprensa e disse que a maior preocupação são os palestinos nos centros de detenção de Israel.

Thiago e Saif participavam da Flotilha da Liberdade Global, iniciativa marítima de organizações da sociedade civil, que tem o objetivo de romper o bloqueio israelense à Faixa de Gaza. Os dois foram presos ilegalmente quando forças israelenses abordaram um navio da Flotilha, que levava alimentos e itens de sobrevivência para a população de Gaza.

Eles ficaram em isolamento total e sob maus-tratos, segundo o Centro Legal para os Direitos das Minorias Árabes em Israel. A extensão da prisão do ativista brasileiro foi criticada pelo presidente Lula. Brasil e Espanha exigiram que eles recebessem garantias de segurança e fossem imediatamente soltos.

Mais de 100 outros ativistas pró-palestinos, a bordo de cerca de 20 barcos, foram levados para a ilha grega de Creta.

Em outubro do ano passado, militares israelenses já haviam prendido mais de 450 participantes da flotilha, incluindo Ávila e a ativista sueca Greta Thunberg. Segundo os organizadores, 57 embarcações permanecem hoje na Turquia, onde os participantes se reúnem para discutir os próximos passos.