AtlasIntel: 55,9% querem que Brasil classifique PCC e CV como terroristas

Pesquisa ouviu entre os dias 30 de maio e 03 de junho 1.273 pessoas, tem margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos e tem nível de confiança de 95%.

Márcio Fernandes de Oliveira/Estadão Conteúdo - 07/07/2006 Brasil, São Paulo, SP. 07/07/2006. Muro com pichações em relação ao policial civil Marques. Supõe-se que o ato de vandalismo tenha sido produzido pelo PCC, que atacou 3 residências, sendo uma de um policial civil, uma do pai de um coronel da policia militar e uma outra de uma pessoa comum. Em frente de cada uma das casas foi deixado panos e galões com éter para atear fogo.



Uma pesquisa da AtlasIntel divulgada nesta quarta-feira (03) aponta quem 55,9% dos brasileiros defendem que o governo brasileiro deveriam classificar o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV) como organizações terroristas. 40,8% rejeitam a classificação e 3,2% não souberam opinar. O levantamento foi realizado após a decisão dos Estados Unidos anunciar no dia 28 de maio que irão classificar o PCC e CV como organizações terroristas., com vigência a partir de 5 de junho de 2026.

A Pesquisa ouviu entre os dias 30 de maio e 03 de junho 1.273 pessoas, tem margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos e tem nível de confiança de 95%.

A AtlasIntel também ouviu sobre a avaliação da população referente ao desempenho do Governo Federal na área da segurança pública e combate ao crime organizado. 47,6% dos participantes consideraram as medidas como péssima, 18,7%, avaliaram como bom, 18,1% como ótimo, 8,7% como regular e 6,7% como ruim.

Questionado quais são hoje as principais atividades das organizações criminosas como PCC e CV, os entrevistaram apontaram:

48.3% – corrupção/infiltração política;

44,2% tráfico de drogas

39,8% lavagem de dinheiro

29% tráfico de armas e violência armada

26,7% controle territorial e intimidação da população

0.0% outro

0,4% não sabem

A Pesquisa também perguntou aos entrevistados quais seriam os melhores caminhos para sufocar imediatamente o PCC e o CV.

74,5% apontaram o sufocamento financeiro,

29,1% o controle rígido das fronteiras

26,4% investimentos massivos em educação, emprego e inclusão para evitar o recrutamento de jovens pelo crime

24,7% aumento de operações policiais ostensivas e o policiamento em comunidade e periferias

21,6% o isolamento total e permanente das lideranças criminosas dentro do sistema prisional

1,3% não sabem

Em relação a quem mais contribui para o crescimento das organizações criminosas, foram listados: sistema judiciário (39,5%), governos federais (36,3%), desigualdade social e falta de oportunidade (23,2%), governos estaduais (22,2%), sistema prisional (11,2%) e prefeituras municipais (11,2%).