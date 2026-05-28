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EUA anunciam que vão classificar CV e PCC como organizações terroristas

  • Por Jovem Pan
  • 28/05/2026 19h02 - Atualizado em 28/05/2026 19h06
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MANDEL NGAN / AFP Secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, gesticula enquanto fala durante uma coletiva de imprensa de fim de ano na Sala de Imprensa do Departamento de Estado, em Washington Secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, gesticula enquanto fala durante uma coletiva de imprensa de fim de ano na Sala de Imprensa do Departamento de Estado, em Washington

O Departamento de Estado dos EUA classificaram nesta quarta-feira (28) as facções brasileiras Comando Vermelho (CV) e Primeiro Comando da Capital (PCC) como organizações terroristas com vigência a partir de 5 de junho de 2026

*Em atualização

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