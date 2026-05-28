EUA anunciam que vão classificar CV e PCC como organizações terroristas

MANDEL NGAN / AFP Secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, gesticula enquanto fala durante uma coletiva de imprensa de fim de ano na Sala de Imprensa do Departamento de Estado, em Washington



O Departamento de Estado dos EUA classificaram nesta quarta-feira (28) as facções brasileiras Comando Vermelho (CV) e Primeiro Comando da Capital (PCC) como organizações terroristas com vigência a partir de 5 de junho de 2026

*Em atualização