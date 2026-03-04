Ator José Dumont é preso por estupro de menino de 11 anos no RJ

O ator, de 75 anos, levou a criança para sua casa em 2022; vítima é filho de uma ambulante que vendia alimentos na porta do prédio, no Flamengo

Divulgação/Polícia Civil do Rio de Janeiro A prisão foi realizada por agentes da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro para o cumprimento de mandado decorrente de condenação pelo crime de estupro de vulnerável.



O ator José Dumont, de 75 anos, foi preso na manhã desta quarta-feira (4), no bairro do Flamengo, na zona sul do Rio de Janeiro. A prisão foi realizada por agentes da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro para o cumprimento de mandado decorrente de condenação pelo crime de estupro de vulnerável.

Segundo registros policiais, em 2022, o ator levou para sua residência um menino de 11 anos, filho de uma ambulante que vendia cuscuz na porta do prédio onde ele mora.

O artista foi denunciado por moradores, que relataram que a criança já teria estado no apartamento em outras ocasiões. A condenação a nove anos e quatro meses de prisão transitou em julgado no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.

Condenação por material pornográfico infantil

Em 2023, o ator José Dumont foi condenado por possuir e armazenar fotografias e vídeos pornográficos envolvendo crianças e adolescentes. A sentença foi proferida em 3 de julho pela juíza Gisele Guida de Faria, da 1ª Vara Especializada de Crimes contra a Criança e o Adolescente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.

De acordo com a decisão, o réu tinha ciência da ilegalidade dos atos e armazenava grande quantidade de material pornográfico infantil em dois dispositivos pessoais — seu computador residencial e seu telefone celular — circunstância que, segundo a magistrada, evidencia maior grau de culpabilidade.