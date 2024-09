Aulas no Acre são suspensas devido às queimadas que prejudicaram a qualidade do ar

Medida visa preservar a saúde e o bem-estar dos estudantes, professores e demais profissionais da educação

DIDA SAMPAIO/ESTADÃO CONTEÚDO Brasil enfrentou um aumento alarmante no número de queimadas, com 38.266 focos registrados



As aulas nas escolas estaduais do Acre foram interrompidas nesta quinta-feira (5) pela Secretaria de Estado de Educação e Cultura, devido à alta concentração de fumaça resultante de queimadas na região. “A medida visa preservar a saúde e o bem-estar dos estudantes, professores e demais profissionais da educação, visto que as condições atmosféricas atuais podem agravar problemas respiratórios e outras complicações à saúde”, afirmou a Secretaria. O governo estadual ainda não definiu uma data para a retomada das atividades escolares e está acompanhando a evolução da situação. “Pedimos a compreensão de todos e reforçamos a importância de seguir as recomendações das autoridades de saúde para minimizar os efeitos da exposição à fumaça”, continua a nota.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Anteriormente, o governo do Acre já havia suspendido as atividades físicas nas escolas, aguardando a melhoria da qualidade do ar. Além disso, foi recomendado o uso de máscaras para todos os alunos e funcionários. Em agosto, o Brasil enfrentou um aumento alarmante no número de queimadas, com 38.266 focos registrados, o maior índice desde 2005, conforme dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). A expectativa é que a poluição persista, especialmente com a previsão de chuvas abaixo da média nos meses de setembro a novembro. Na região amazônica, o estado do Pará se destaca como o que mais concentra focos de incêndio, seguido de perto por Amazonas e Mato Grosso. No Amazonas, o município de Apuí apresentou um crescimento acentuado no número de focos de incêndio em relação ao ano anterior. A fumaça gerada por esses incêndios está se dispersando, alcançando até mesmo o Sul do Brasil, influenciada por queimadas em estados vizinhos e em países como Bolívia, Paraguai e Argentina.

Publicado por Sarah Américo

*Reportagem produzida com auxílio de IA