Surfista brasileiro escapa ileso após ter carro esmagado por caminhão no Paraná: ‘Sinistro’

Campeão carioca se envolveu num engavetamento com 14 veículos no litoral paranaense

Reprodução/Twitter/@theofresia O surfista brasileiro Theo Fresia se envolveu num acidente neste domingo, 2



O surfista Theo Fresia se envolveu num grave acidente na BR-376, em Guaratuba, no litoral do Paraná, na manhã de domingo, 2. Através das redes sociais, o campeão carioca contou que estava indo para Santa Catarina, onde disputará uma etapa, quando se viu num engavetamento com 14 veículos. O carro que ele estava, junto com o surfista Luan Carvalho, ficou destruído após ser arrastado e esmagado por um caminhão – surpreendentemente, os dois ocupantes saíram ilesos. “Perdi o carro não tenho seguro estou me agilizando”, comentou no Instagram. De acordo com os atletas, as pranchas também não foram afetadas. “Bagulho de filme. Sinistro”, resumiu Theo. Ao todo, cinco pessoas tiveram ferimentos leves e uma moderado.