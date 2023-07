Avião bimotor toca de bico na pista do aeroporto de Sorocaba durante o pouso

Incidente ocorreu na tarde desta quarta-feira, 12; apesar do susto, ninguém ficou ferido

Reprodução/Twitter/@aero_in Aeronave teve problemas no trem de pouso



Um avião bimotor teve problemas no pouso e tocou de bico na pista do Aeroporto Bertram Luiz Leupolz, em Sorocaba, no interior de São Paulo. O caso ocorreu nesta quarta-feira, 12. Por conta do incidente, as operações no terminal foram paralisadas por duas horas e meia. A situação foi normalizada por volta das 19h33. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Não há informações da quantidade de passageiros que estavam no interior da aeronave no momento do incidente. Segundo a Rede Voa, concessionária que administra o aeroporto, a aeronave, modelo Piper Navajo de prefixo PT-Ray, é de operação particular e sofreu um “acidente de pequenas proporções durante o pouso”, por volta das 17 horas. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) confirmou que foi notificado sobre a ocorrência e investiga as causa do incidente. Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra a aeronave na pista, momentos depois do incidente.