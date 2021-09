Avião cai em Piracicaba e mata piloto, copiloto e cinco pessoas da mesma família

Acidente aconteceu na manhã desta terça-feira, 14, no bairro Santa Rosa; bombeiros controlam o incêndio causado na área de vegetação natural após a queda

Reprodução / Twitter @BombeirosPMESP



Um avião de pequeno porte caiu na cidade de Piracicaba, interior de São Paulo, nesta terça-feira, 14. A queda da aeronave aconteceu por volta das 9h em uma área de vegetação natural do bairro Santa Rosa, próximo da Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatec) e da pista de pouso do aeroporto do município. Sete mortos já foram identificados, sendo o piloto, o copiloto e cinco pessoas da mesma família. O porta-voz do Corpo de Bombeiros, Major Palumbo informou que as vítimas não conseguiram ser identificadas “pelas condições de impacto e do incêndio”. “Haverá a necessidade da perícia determinar as pessoas e saber o número exato [de vítimas]. Porém, as informações que foram passadas pelo aeroclube de Piracicaba é que o voo tinha sete pessoas, incluindo o piloto”, disse. A corporação ressalta que ainda há muito fogo e muita fumaça no local, frutos do incêndio causado pelo acidente. Seis viaturas dos Bombeiros foram deslocadas para o local.