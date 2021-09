Aeroporto de Cabul tem primeiro voo comercial internacional após saída dos EUA, diz enviado do Catar

Avião teria saído da capital afegã para a cidade de Doha, no Catar, com passageiros nacionais e estrangeiros

EFE/EPA/STRINGER Aeroporto de Cabul pode voltar a operar com voos domésticos internacionais nos próximos dias



O aeroporto de Cabul registrou nesta quinta-feira, 9, o primeiro voo comercial com destino internacional desde o dia 30 de agosto, quando a última aeronave dos Estados Unidos deixou a região após quase 20 anos de ocupação. O enviado do governo do emirado à Cabul, Mutlaq al Qahtani, garantiu ainda na quarta-feira ao canal Al Jazeera que poderão levantar voo aeronaves fretadas ou fretadas levando cidadãos afegãos que tenham a documentação necessária para viajar. Poucas horas depois, ele confirmou a saída do primeiro avião. “Este é um dia histórico para o Afeganistão com o aeroporto de Cabul totalmente operacional. Nós temos encarado desafios grandes, mas podemos dizer agora que o aeroporto está pronto para navegação”, afirmou. Segundo o enviado, o primeiro avião comercial saiu de Cabul para Doha, no Catar, com um grande grupo de passageiros, incluindo estrangeiros, após chegar ao país carregando ajuda internacional.

Segundo Qahtani, que atua como mediador de conflitos no país da Ásia Central, as operações não são de evacuação, e sim de “livre momento”. Al Qahtani relembrou que será exigido passaporte ou outros documentos de viagem, além de uma passagem, para que seja autorizada a viagem, o que garante a “segurança dos voos internacionais”. O enviado pelo governo catariano ainda assegurou que o aeroporto “está pronto” para voltar a operar, embora isso vá acontecer apenas de maneira gradual. Ainda segundo Qahtani, entre 100 e 150 pessoas do ocidente poderão sair de Cabul nas próximas horas após aval do Talibã. O representante do grupo insurgente, Zabihullah Mujahid, agradeceu ao país estrangeiro pela assistência para fazer com que o aeroporto voltasse a ser operacional. Ele previu, ainda, que a operação será totalmente normalizada nos próximos dias.