Avião com quatro pessoas cai por falta de combustível no Mato Grosso

Acidente aconteceu na manhã deste domingo, 8, em Poconé, a 104 km de Cuiabá; passageiros foram resgatados com vida dos destroços

Divulgação / Corpo de Bombeiros Segundo informações do Corpo de Bombeiros, quatro pessoas estavam no avião monomotor no momento da queda



Um avião caiu neste domingo, 8, no Mato Grosso por falta de combustível. O acidente aéreo aconteceu após uma aeronave de pequeno porte sair de Porto Jofre, no Pantanal, com destino a Cuiabá. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, quatro pessoas estavam no avião monomotor no momento da queda, incluindo o piloto, que percebeu que a aeronave estava sem combustível suficiente após a decolagem, o que levou a um pouso forçado. O avião caiu bairro São Benedito, na cidade de Poconé, localizada a 104 km da capital do Estado. Os quatro passageiros foram socorridos com vida dos destroços da aeronave. Eles apresentavam ferimentos, sendo que uma das vítimas estava gravemente ferida, com cortes no abdômen, e foi levada de helicóptero para atendimento em Cuiabá. O Corpo de Bombeiros informou à Jovem Pan que essa foi “a terceira queda de aeronave que o 1° Pelotão Independente Bombeiro Militar precisou atuar no município de Poconé esse ano”. Equipes do SAMU e da Polícia Militar também participaram do atendimento.