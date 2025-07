Avião da Azul sofre despressurização entre SP e RJ e precisa realizar pouso de emergência

Durante a aproximação ao destino, a aeronave apresentou um problema técnico, levando a tripulação a acionar as máscaras de oxigênio e a solicitar prioridade para a aterrissagem

Divulgação/Airbus



Uma aeronave da companhia Azul, que realizava o trajeto entre o aeroporto de Congonhas, em São Paulo, e o Santos Dumont, no Rio de Janeiro, precisou realizar um pouso de emergência nesta segunda-feira (14). Durante a aproximação ao destino, a aeronave apresentou um problema técnico, levando a tripulação a acionar as máscaras de oxigênio e a solicitar prioridade para a aterrissagem. De acordo com informações da Azul, o pouso e o desembarque dos passageiros ocorreram de forma segura e tranquila, com a aeronave sendo levada para a posição de parada sem a necessidade de assistência adicional. A companhia aérea expressou suas desculpas por qualquer inconveniente causado e enfatizou que a adoção de medidas de segurança é fundamental para garantir a integridade de suas operações, um valor essencial para a empresa.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA