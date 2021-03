Avião de pequeno porte cai em Cascavel, no Paraná, e deixa dois mortos

Força Aérea e Polícia Civil farão perícia no local e vítimas ainda não foram identificadas

Reprodução/Facebook/portal24cascavel/20.03.2021 Avião de pequeno porte caiu em Cascavel e deixou duas vítimas



Um avião de pequeno porte caiu em Cascavel, no Paraná, na noite desde sábado, 20, e deixou dois mortos. A informação foi confirmada à Jovem Pan pelo Corpo de Bombeiro da cidade. A queda do avião aconteceu próxima ao aeroclube de Cascavel e, segundo o tenente Eduardo Langner, dois homens de cerca de 50 anos foram encontrados mortos no local. A polícia está fazendo guarda no local enquanto esperam a perícia da Polícia Civil e também da Força Aérea, que irá investigar a causa do acidente. Após a perícia, os corpos das vítimas serão levados para o Instituto Médico-Legal (IML) de Cascavel. A aeronave caiu em uma área de plantão e, no momento, não havia ninguém. Segundo consta nos registros na Anac (Agência Nacional de Aviação Civil), a aeronave ultraleve foi fabricada em 2014 e comprada em 2017 por Lyncoln Carneiro, porém ainda não se sabe se ele é uma das vítimas do acidente. A aeronave não tinha permissão para realizar táxi aéreo.