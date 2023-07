Avião é retirado de pista de aeroporto em Florianópolis um dia após derrapar durante o pouso

Incidente paralisou as operações para pousos e decolagens; situação foi normalizada por volta das 9h desta quinta-feira, 13

Reprodução/Twitter/@EbSilva2015 Avião ficou atravessado na pista do aeroporto de Florianopólis



O avião que derrapou na pista do aeroporto de Florianópolis nesta quarta-feira, 12, foi retirado do local na manhã desta quinta-feira, 13. A aeronave ficou atravessada na pista, o que causou a paralisação das operações do terminal. A situação foi normalizada por volta das 9h desta quinta-feira, segundo a concessionária Zurich Brasil. No total, ao menos 90 voos foram cancelados ou remanejados para outros aeroportos. Haviam 172 passageiros e sete tripulantes no interior da aeronave. Ninguém ficou ferido. Todos passaram por avaliação médica e foram liberados, segundo informou a Latam. Segundo a companhia aérea, o voo LA 3300, a aeronave vinha de Guarulhos, em São Paulo, e extrapolou os limites da pista por volta das 9h20. O avião ficou atravessado na pista. A empresa informou que o procedimento de segurança para o desembarque dos passageiros foram realizados. A empresa informou que todos os passageiros com viagens agendadas para Florianópolis foram notificados e orientados a modificar os seus voos sem custos ou solicitar o reembolso integral da sua passagem aérea diretamente na seção Minhas Viagens, no site da companhia aérea. De acordo com a Latam, as causas do incidente serão apontadas pelas autoridades. “A Latam adota todas as medidas técnicas e operacionais necessárias para garantir uma operação segura para todos”, disse a companhia.