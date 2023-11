Avião faz pouso de emergência em Salvador após motor pegar fogo durante voo

Aeronave tinha como destino o Aeroporto de Guarulhos, mas precisou retornar para o ponto de partida; empresa investiga suposta colisão com pássaros

FELIPE RAU/ESTADÃO CONTEÚDO Voo era operado pela Latam, que informou que os passageiros foram realocados e encaminhados aos seus destinos



Os passageiros de um voo comercial que decolou de Salvador, na Bahia, com destino ao Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, viveram momentos de tensão após um de seus motores explodir durante o voo. O caso aconteceu na noite deste domingo, 12, em um voo da Latam. Em nota, a companhia aérea informou que, após o problema, a aeronave retornou ao aeroporto de Salvador para realizar uma manutenção. Ainda segundo a Latam, uma colisão com pássaros é uma das hipóteses que está sendo investigada pela companhia e pela fabricante do modelo. De acordo com a empresa, os passageiros que estavam no voo desembarcaram “normalmente” e foram realocados em outros voos para Guarulhos. “A companhia ressalta que adota todas as medidas técnicas e operacionais para garantir uma viagem segura para todos”, conclui a nota da Latam.