Avião não consegue pousar, e Bolsonaro cancela viagem oficial ao Paraguai

Condições climáticas na cidade de Carmelo Peralta foram responsáveis pela mudança de planos e reunião com presidente do país foi retirada da agenda presidencial

Alan Santos/PR Voo de Jair Bolsonaro não pousou no Paraguai por causa de condições climáticas



O presidente Jair Bolsonaro cancelou viagem ao Paraguai, onde se reuniria com o presidente do país, Mario Abdo Benítez, depois que o avião que o transportava não conseguiu aterrissar devido às condições climáticas. “O presidente está retornando para Brasília”, disseram à Agência EFE fontes da Secretaria de Comunicação do Planalto, que atribuíram o imprevisto à alta nebulosidade e às chuvas na região em que a aeronave deveria pousar. A reunião com Abdo Benítez, que estava programada para acontecer nesta segunda, na cidade paraguaia de Carmelo Peralta, foi retirada da agenda oficial de Bolsonaro. Segundo a Presidência do Brasil, será mantida a realização de solenidade com autoridades dos dois países, em que será colocada a pedra fundamental daquela que será a terceira ponte entre as duas nações, ligando Carmelo Peralta com a cidade de Porto Murtinho, no Mato Grosso do Sul. O projeto já tem mais de duas décadas e visa colaborar com a ligação do o porto de Santos com dois terminais do Oceano Pacífico no norte do Chile, através do território paraguaio e do norte da Argentina.

*Com informações da Agência EFE