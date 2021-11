B3 inaugura escultura do Touro de Ouro no centro de São Paulo

Obra foi um presente de Pablo Spyer, economista e apresentador da Jovem Pan News, e do artista plástico e arquiteto Rafael Brancatelli

Divulgação/B3 Escultura foi instalada no centro histórico de São Paulo



A B3 inaugurou nesta terça-feira, 16, uma escultura do Touro de Ouro no centro histórico de São Paulo. A obra foi um presente de Pablo Spyer, economista e apresentador da Jovem Pan News, e do artista plástico e arquiteto Rafael Brancatelli. O touro tem 3 metros de altura e foi instalado em frente ao prédio da B3, na rua XV de Novembro. Segundo a instituição, Brancatelli fez cerca de 150 versões de desenhos até o resultado definitivo. “Foi mais de um ano de jornada, desde a concepção do projeto, para chegarmos a um conceito original e ao design de um touro totalmente brasileiro, com uma expressão representativa da bravura e a coragem do nosso povo”, afirmou. A escultura é inspirada na de Wall Street, que fica próxima a bolsa de Nova York.