Coronavírus: sobe para 52 o número de casos no Brasil

O Ministério da Saúde informou nesta quarta-feira (11) que outros 907 são monitorados como suspeitos do Covid-19

Fernando Frazão/Agência Brasil 52 casos confirmados de coronavírus no Brasil



O Ministério da Saúde atualizou os números de casos confirmados do novo coronavírus no Brasil nesta quarta-feira (11). Atualmente, há 52 casos confirmados de Covid-19 e outros 907 monitorados como suspeitos da doença.

A pasta já descartou 935 análises que deram negativo para a Covid-19. De acordo com a última atualização, São Paulo tem 30 casos confirmados do coronavírus. Os demais Estados com pacientes positivos para SARS-Cov-2 são: Rio de Janeiro (13), Distrito Federal (2), Rio Grande do Sul (2), Espírito Santo (1), Minas Gerais (1), Bahia (2) e Alagoas (1).

Nesta tarde, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, participou de uma audiência na Comissão Geral, na Câmara dos Deputados, para atualizar a situação da doença aos parlamentares.

Ainda nesta quarta, a Organização Mundial da Saúde (OMS) elevou o status da doença e decretou pandemia do novo vírus, com mais de 118 mil casos foram registrados no mundo.

“Agora, de uma maneira até certo ponto tardia, a OMS concorda com a posição brasileira de pandemia. O Brasil já vinha alertando para isso”, disse o ministro. Na audiência, o ministro explicou quais medidas devem ser adotadas pelos órgãos de saúde e pelo governo federal para conter a propagação e trabalhar na mitigação do coronavírus no Brasil.

Mandetta defendeu que a importância de postos de saúde abertos em horário estendido e solicitou mais recursos aos parlamentares. No mundo, o vírus já infectou mais de 118.000 pessoas em 114 países e causou 4.291 mortes, de acordo com a OMS.