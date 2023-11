Bairros de São Paulo amanhecem sem luz após chuva na noite de quarta-feira

Segundo a Enel, as Zonas Norte, Sul e Oeste da capital foram as mais afetadas pela nova falha; rajadas de vento e tempestades devem atingir o Estado nos próximos dias

TIAGO QUEIROZ/ESTADÃO CONTEÚDO Chuva que atingiu a capital provocou queda de árvores em diversas áreas da cidade



Depois de uma falha causada pela chuva que deixou milhares de residências em São Paulo sem luz, a capital paulista voltou a registrar queda na distribuição de energia elétrica na noite desta quarta-feira, 15. Após uma nova chuva de grandes proporções, diversos bairros de São Paulo voltaram a registrar a queda de luz. Em comunicado, a Enel, concessionária responsável pela distribuição de energia em São Paulo, informou que, além das chuvas, rajadas de vento de até 55 km/h atingiram estruturas da distribuição, confirmando que as Zonas Norte, Sul e Oeste foram as mais afetadas. “Seguimos com reforço das nossas equipes em campo para normalizar o fornecimento de energia para os clientes impactados”, finaliza a nota divulgada pela empresa.

Nas redes sociais, dezenas de moradores da capital compartilharam que estavam sem energia e, consequentemente, sem sinais de telefone e internet. Em alguns casos, usuários relataram estarem a mais de 13 horas sem luz. Além das chuvas, também foram registradas quedas de árvore e chuva de granizo. Segundo a Defesa Civil de São Paulo, o Estado deverá registrar tempestades e rajadas de vento intensas entre sexta-feira, 17, e domingo, 19. Ainda de acordo com o órgão, existem condições para temporais, com raios e até chuva de granizo. Para a Grande São Paulo e para as regiões de Campinas e Sorocaba, a previsão é de 100mm de chuvas acumulados. Em outras áreas, como São José dos Campos, Litoral Norte, Vale do Paraíba, Itapeva e Serra da Mantiqueira, o acumulado pode chegar a até 150mm.

Confira reações dos moradores sem luz:

@EnelClientesBR 13 horas sem energia! Nenhum canal de atendimento funciona! Telefone não acha a instalação!!! — Jaime Gavazzi (@gavazzijl) November 16, 2023

Agora temos um novo gatilho ativado em SP. Além das enchentes agora é a queda de árvores com o combo de falta de energia sem previsão de volta. — Camila (@gratchi_daum) November 16, 2023

O que tem de gente relatando falta de energia, que internet não funciona… SP parece cidade pequena, sem estrutura pra estar desse jeito! — Elisabete Garcez 💚 (@Beth_garcez) November 16, 2023