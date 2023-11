Temporal em São Paulo causa alagamentos, chuva de granizo e falta de energia 

Cidade chegou a entrar em estado de atenção, mas situação foi apaziguada por volta das 21h30; Enel informou que está trabalhando para normalizar as operações

ADRIANA TOFFETTI/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Nuvens de chuva encobrem o céu no bairro de Perus, região noroeste da cidade de São Paulo, no início de noite desta quarta-feira, 15



A cidade de São Paulo entrou em estado de atenção nesta quarta-feira, 15, devido à chuva que atingiu a capital durante a noite. Algumas regiões registraram alagamento, transbordamento de córregos, chuva de granizo e falta de energia elétrica. Às 19h, o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura (CGE), colocou a cidade sob estado de atenção, contudo, às 21h30 informou o término de todos os estados de atenção para alagamento. As 20h a capital paulistana registrou sete pontos de alagamento, sendo três transitáveis e quatro intransitáveis. Nas redes sociais, algumas pessoas relataram que choveu granizo onde moravam. Alguns chegaram a compartilhar vídeos. A chuva que atingiu o estado de São Paulo nesta quarta vem depois de dias secos com temperaturas máximas acima de 30ºC.

O CGE informou que as áreas de instabilidade associadas ao calor que “se deslocaram do interior para a Capital perderam força, restando apenas chuvas de fraca a moderada intensidade em pontos isolados”, contudo, destacou que nas próximas horas, a tendência ainda é de chuva, porém com menor intensidade, e que durante a madrugada não há expectativa de chuva significativa. A Enel informou que as chuvas também afetaram o fornecimento de energia elétrica para algumas partes da cidade. “Informamos que as fortes chuvas e rajadas de vento de até 55 km/h que atingiram parte da área de concessão da distribuidora interromperam o fornecimento de energia para alguns clientes”, escreveram. Segundo eles, as regiões Norte, Sul e alguns municípios da região Oeste estão entre os locais mais afetados. “Seguimos com reforço das nossas equipes em campo para normalizar o fornecimento de energia para os clientes impactados”, diz a nota.

Para os próximos dias, o centro de gerenciamento informa que o ar quente vai predominar, com os termômetros oscilando entre 23ºC e 38ºC na quinta-feira, 16, e 24ºC e 38ºC na sexta-feira, 17. Mas, adianta que entre o fim das tarde e o início das noites, a combinação de calor coma entrada da brisa marítima gera instabilidade que provocam chuva em forma de pancadas rápidas, isoladas e de baixo volume acumulado. A Defesa Civil alerta que entre sexta, 17, e domingo, 19, as fortes rajadas de vento devem ser registradas e podem vatria entre 60 a 80 km/h, com possibilidade de chegar à 100 km/h.