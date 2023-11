Brasil reforça uso de térmicas com aumento da demanda de energia em dias quentes

Nesta semana, por causa da onda de calor, o consumo já bateu dois recordes seguidos no Brasil

Marcello Casal Jr. / Agência Brasil Linhas de transmissão de energia elétrica



O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) já prevê a necessidade de geração de energia adicional, por meio das usinas termoelétricas, até dezembro deste ano, para atender momentos de pico de demanda de energia. Nesta semana, por causa da onda de calor, o consumo já bateu dois recordes seguidos no Brasil. Com mais usinas térmicas em funcionamento, as tarifas tendem a subir. Ainda não está definido se será necessário o uso de bandeiras tarifárias. Atualmente, a bandeira verde, sem sobretaxa, está em vigor na conta de luz. Diante do cenário atual, as térmicas a gás e a carvão estão em pleno funcionamento. A Petrobras já confirmou que suas 12 usinas, com capacidade de 3.000 Megawatts já foram acionadas. O mesmo ocorreu com as unidades da Eneva e da EDP, no Nordeste do país. Nesta quarta-feira, 15, o consumo de energia ultrapassou os 87.000 Megawatts no início da tarde, patamar é considerado alto pelo ONS e pode ser explicado pelo alto uso de ventilador e ar condicionado frente às altas temperaturas que atingem o país.

*Com informações do repórter Bruno Pinheiro