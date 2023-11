Temporal deixa bairros de São Paulo sem energia por mais de 20 horas e causa ao menos seis mortes

Enel não dá previsão para retorno da eletricidade; Bombeiros contabilizaram mais de 870 chamados para quedas de árvores

RENATO S. CERQUEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Árvores e fiação caída na região do Brooklin Paulista após a tempestade. Há mais de 15 horas moradores da região estão sem energia elétrica a espera da Enel, que está sem previsão de restabelecer a energia na zona sul da Cidade de São Paulo, neste sábado (04).



Fortes chuvas na grande São Paulo na tarde da última sexta-feira, 3, deixaram vários bairros da capital sem energia elétrica e causaram a morte de seis pessoas, segundo informações da Defesa Civil estadual. Moradores da zona leste e da zona sul cobram, por meio das redes sociais, resposta da concessionária Enel, empresa privada responsável pelo setor elétrico do município. O Corpo de Bombeiros registrou mais de 874 chamados para quedas de árvores. Em nota, a Enel informou que “a companhia reforçou as equipes em campo, nos canais de atendimento e no centro de controle e está trabalhando de forma ininterrupta para normalizar o fornecimento de energia para todos. Informa ainda que as regiões mais afetadas foram as zona Sul e Oeste e está avaliando a extensão dos danos causados. Devido a complexidade do reparo e a necessidade de reconstrução de trechos da rede, em alguns casos, o restabelecimento da energia pode levar mais tempo”. Juliana Pereira, moradora do Parque do Guarani, na região de Itaquera, afirmou em conversa ao site da Jovem Pan que está sem energia elétrica desde às 16h de sexta e que teme que seus alimentos possam estragar. “Sem luz desde às 16h de ontem, choveu bastante aqui na região, tentei ligar pra Enel, eles não atendem o telefone, sempre fala que está fora de serviço. Ontem de madrugada eu consegui ligar, mas aí só pediram meus dados, tentei falar com atendente, mas fiquei 30, 40 minutos ouvindo uma música e não consegui esperar mais, porque a bateria do meu celular estava acabando. Hoje ainda continuamos sem luz, não sei que horas vai chegar. Acho que as coisas da geladeira só aguentam até hoje”, afirma.

17h sem energia elétrica na Zona Leste de SP. Não se salvou uma comida da geladeira. ENEL com certeza a pior empresa desse país. pic.twitter.com/rzk9rkFKJa — Anderson Souza (@anderesprache) November 4, 2023

Enel irresponsável na minha região possui diversas árvores que tem os galhos intrelaçados na rede elétrica, vocês não tem um plano de ação para podar essas árvores, qualquer vento fecha curto na rede de alta tensão, estoura os transformadores. Enel presta um serviço péssimo. — William (@barretowyll) November 4, 2023

1h e batem telefone na cara pic.twitter.com/gXdtczMXjX — Ricardo (@rmdaraujo1) November 4, 2023