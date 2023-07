Baleia dá show e encanta canoístas em Niterói; veja vídeo

Aparição do mamífero surpreendeu os presentes e até arrancou aplausos

ALEXANDRO AULER/AE/AE/Codigo imagem:95767 Detalhe de baleia franca nadando



Uma baleia franca apareceu no mar de Niterói e encantou praticantes de esportes aquáticos que estavam se exercitando no momento. Junto ao seu filhote, o animal deu um show com vários saltos e nados na praia de Itaipu, região oceânica da cidade sorriso. No registro é possível ouvir a animação e aplausos de quem pode presenciar a aparição, “Ah, eu peguei isso! Eu estou arrepiada”, disse emocionada uma praticante de canoagem que fez a gravação, e é identificada por Helena. A Prefeitura de Niterói compartilhou nesta sexta-feira, 28, a performance do animal em suas redes sociais. “Olha que espetáculo! Essa baleia, que não é boba nem nada, veio conhecer as belezas de Itaipu ontem e proporcionou esse momento inesquecível!”, escreveu na legenda.